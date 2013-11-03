خالد الفيصل يوجه بتنفيذ مشروع الوقاية المجتمعية في المدارس

وجه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المسؤولين في إدارة مكافحة المخدرات، بتنفيذ مشروع الوقاية المجتمعية من شرور المخدرات والذي يستهدف طلاب المدارس القرى والهجر في المحافظات ليشمل في المرحلة الأولى محافظة الليث من أجل رفع مستوى الوعي لديهم.

> وأكد الرائد ناصر يوسف الزهراني مدير إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة لـ«عكاظ»، أن تنفيذ المشروع الذي حمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للوقاية المجتمعية بمنطقة مكة المكرمة سيكون غدا الاثنين، المصادف لمطلع العام الجديد والذي يستهدف الطلاب بالدرجة الأولى وكذلك أولياء الأمور بالقرى والهجر التابعة لمحافظة الليث، مبينا أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتحصينهم للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه في خمس قرى تابعة لمحافظة الليث وهي: قرى المجيرمة، قرية غميقة، قرية طفيل، قرية بني يزيد، قرية السعدية.

> وأوضح الرائد الزهراني، أن برنامج الأمير خالد الفيصل يستهدف القرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى هي قرى محافظة الليث، تليها باقي المراحل لباقي المحافظات التابعة للمنطقة.