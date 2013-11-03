تعثر الشركات يؤجل تجهيز ولادة الطائف والصحة تنفي

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

نفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف ما تردد حول رفض عدد من الشركات إكمال تأثيث وتجهيز مستشفى النساء والولادة في الطائف وتوقف المشروع وتأخر نقل المستشفى من مبنى المستشفى التخصصي بالطائف إلى مقره الجديد في المدينة الطبية. وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان إن التجهيز بدأ في المستشفى ويسير بشكل منظم دون تأخير، ولا يوجد تأخير في عمليات تنفيذ التأثيث، وحول موعد افتتاح المستشفى قال الحميدان إن ذلك سيتم قريبا بعد الانتهاء من التأثيث، فيما سيتم نقل المرضى وتحويلهم للمبنى الجديد.وأكدت مصادر من داخل المستشفى تعثر عدد من الشركات في تجهيز المستشفى مما تسبب في عجز الشؤون الصحية التي وعدت في وقت سابق بتجهيز المستشفى خلال شهور عن إكمال المشروع.