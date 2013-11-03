حملة توعويـة اجتماعية بـ «الجـارة»

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

تنطلق الأحد المقبل حملة التوعية الاجتماعية بمركز سبت الجارة والتي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمركز القوز بمحافظة القنفذة في مركز سبت الجارة. وتهدف الحملة إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة والشباب والتعريـف بأهمية العمل التطوعي والجماعي بشتى مجالاته الخدمية للمجتمع والمساهمة في المشاركة الاجتماعية، وذلك بإشراف الباحث الاجتماعي عائض بخيت الغامدي.وأوضح رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالقوز بمحافظة القنفذة إبراهيم سالم عبد الله آل حويس، أن الحملة يفتتحها رئيس مركز سبت الجارة مرزح السبيعي، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية التى تستمر خمسة أيام موضحا أنه يسبق الافتتاح في العصر مسابقة اختراق الضاحية، حيث يقام الحفل للدورة بعد صلاة المغرب.