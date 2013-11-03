خريجات التقنية الحيوية يقاضين جامعة الطائف

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

بدأت 250 خريجة تقنية حيوية في إجراءات مقاضاة جامعة الطائف لعدم تفعيل تخصصهن (تقنية حيوية) في الوزارات التي سبق أن وعدت الجامعة بالتوظيف فيها منذ تخرجهن عام 1430هـ.وتتلخص القضية حسب ما ترويه المتحدثة باسم الخريجات منيرة العتيبي في أن الجامعة أبلغتهن بحسب كتيب القسم بأن هذا التخصص سوف يوفر لخريجيه وخريجاته فرص عمل متنوعة في كثير من المؤسسات العلمية والوزارات ومراكز البحوث في أكثر من 8 وزارات ومراكز ومصانع وقطاع خاص، مشيرة إلى أن الخدمة المدنية طابقت بيانات بعض الخريجات اللائي يتجاوز عددهن 1500 خريجة العام الماضي ولكن لم يتم ترشيح واحدة من (البيئي والعام) لأي وظيفة إدارية كانت أو صحية.. والجهة المسؤولة عن التوظيف متوقفة عن توفير الوظائف في جميع المناطق.وطالبت وزارة التعليم العالي تحت مظلة جامعة الطائف بالتعويض المادي بسبب الضرر العملي والنفسي وتفعيل جميع المسميات الوظيفية في جميع القطاعات التي ذكرت في كتاب دليل كلية العلوم وإلزام الخدمة المدنية بتوفير وظائف لجميع الخريجات.إلى ذلك أوضح عميد كلية العلوم بجامعة الطائف الدكتور صالح بازيد أن قسم التقنية الحيوية بجامعة الطائف مصنف على موقع وزارة الخدمة المدنية.وأضاف: ربما قد تكون هذه اجتهادات من بعض موظفات فرع وزارة الخدمة المدنية بالطائف، لعدم علمهن بهذا القسم. ما تسبب في حرمان الخريجات من التوظيف ونحن بانتظار الموافقة من وزارة التربية والتعليم على فتح مجال التدريس لخريجي وخريجات التقنية الحيوية بجامعة الطائف.