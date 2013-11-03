10مشاريع جديدة لنظافة الطائف وتشغيل الطمر الصحي

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أوضحت أمانة الطائف أن هناك 10 مشاريع جديدة لنظافة الطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها وتشغيل المرمى العام «الطمر الصحي» حيث تقوم عدد من الشركات بتنفيذ مشاريع جمع ونقل النفايات بمنطقة غرب الطائف وكافة الأحياء السكنية في المحافظة والمراكز الأخرى مثل الهدا، الشفا، شمال وشرق وجنوب، عشيرة، السيل الكبير والصغير، وذلك ضمن جهود تقسيم عقود نظافة الطائف بين المقاولين لضمان الارتقاء بخدمات النظافة والوقاية الصحية المقدمة للأهالي في جميع الأحياء والضواحي والمراكز المحيطة بالمدينة والقرى التابعة، إضافة إلى مواكبة التدفق السياحي والنمو السكاني والعمراني في عدد من المراكز.ومن جهة أخرى قامت أمانة الطائف بدعم أعمال النظافة في الأحياء والأسواق والمواقع المحيطة بالمراكز التجارية ودور الإيواء السياحي والحدائق والمنتزهات العامة، ويجري العمل على تنفيذ خطة العمل الموسمية والتي كان لها دورها في زيادة عدد ردود النفايات المنقولة إلى المرمى العام، كما أسهم برنامج إعادة توزيع الحاويات وزيادة أعدادها في احتواء زيادة مخرجات المنازل والمحلات ودور الإيواء السياحي والمواقع المحيطة بالمواقيت ومحطات الوقود والطرق العامة والسريعة.وكانت أمانة الطائف كثفت جهود النظافة والإصحاح البيئي وتم توزيع العمالة لتغطية كافة الأحياء وزيادة ساعات عمل الآليات لنقل النفايات بأنواعها إلى موقع الطمر الصحي، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والزوار، والرقابة على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز لمنع وصول عدد من الأغنام وتهريبها للمطابخ والمطاعم، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط أي تجاوزات وتطبيق الحد الأعلى من لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، مع تنفيذ برنامج الوقاية الصحية والرش بالطرق المختلفة للقضاء على بؤر تكاثر الحشرات.