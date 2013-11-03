صناعي الخرمة بانتظار الشركة الجديدة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

سحبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ أربعة أشهر مشروع المعهد الصناعي في الخرمة نتيجة تقاعس الشركة التي قامت باستلام المشروع منذ سنتين ونصف، حيث لم تنجز سوى بعض القواعد الإنشائية.وأثارت الشركة شكوك الأهالي عندما قامت بإغلاق بوابات المشروع الرئيسية منذ فترة ما أوحى للأهالي بأن المشروع متوقف.وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أن مشروع المعهد الصناعي بالخرمة التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سحب من الشركة المقاولة نتيجة لتقاعسها عن تنفيذ المشروع وفق ما هو مجدول له حيث تم الوقوف على أعمال الشركة عدة مرات، إلا أن الشركة لم تنجز إلا ما نسبته 2 في المئة من إجمالي المشروع، مما أدى إلى إجبار المؤسسة على إخطار الشركة بالتوقف فوراً عن العمل نتيجة لهذا التأخير غير المبرر وعلى الرغم من توجيه عدة إنذارات لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.وأكد المصدر أن الموقع جاهز للعمل ولا توجد هناك أي عوائق.