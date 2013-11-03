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تسرب مياه أسفل مدرسة قرية "شنو" الإعدادية بكفر الشيخ

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تسرب مياه أسفل مدرسة قرية "شنو" الإعدادية بكفر الشيخ تسرب مياه أسفل مدرسة قرية "شنو" الإعدادية بكفر الشيخ

هدد أهالى قرية "شنو" التابعة لمركز كفر الشيخ، بغلق المدرسة الإعدادية بالقرية بالجنازير، وعدم إرسال الطلاب للمدرسة، بسبب المياه التى تسربت أسفل المبنى مما يهدد بانهياره على رأس الطلاب، فى ظل ما وصفوه بـ"تقاعس" رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية بالحمراوى ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، الذى اعتبروه المتحمل الرئيسى للنتائج فى حالة انهيار للمبنى.

وأكد الأهالى أن مدير المدرسة خاطب كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالحمراوى، ومجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب، ولم يتحرك أحد منهم، مشيرين إلى أن المياه رشحت فى أرضية بعض حجرات الدور الأول، ولفتوا إلى أن مدير المدرسة حلل المياه النابعة من أرض المدرسة، وتبين أنها مياه شرب وليست مياه صرف، وبرغم علم شركة مياه الشرب لم يتحرك رئيس مجلس الإدارة لإنقاذ المبنى المهدد بالانهيار، بحسب قولهم.

وأشار الأهالى إلى أن مصطفى مرعى، مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية، تحدث عن المياه التى بالمدرسة أثناء اجتماع المجلس التنفيذى لمجلس مدينة كفر الشيخ، وأبلغ رئيس المدينة وكافة المسئولين بوجود المياه، محملا شركة المياه المسئولية كاملة.

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مصر 365