2200 مخالفة وحجز 200 سيارة في حملات مرورية مكثفة

أحمد الجبيلي (جازان)، جابر مدخلي (نجران)، خالد آل مريح (أبها)، محمد العمودي (بيشة)

نفذت إدارة مرور منطقة جازان حملة مرورية واسعة في مختلف المحافظات تستمر لمدة أسبوع تهدف لمتابعة المركبات، وضبط المخالفات، حيث أكد مدير مرور منطقة جازان العقيد ظافر القرني أن الحملة تهدف لمتابعة المركبات المخالفة وكذلك المركبات التي لا تحمل رخص سير، بالإضافة إلى التأكد من نظامية السائقين ومدى التزامهم بالأنظمه المرورية.وقد بلغ مجموع المخالفات التي حررت في اليوم الأول 294 مخالفة منها 62 سرعة و6 سيارات محجوزة منها واحدة معمم عنها ومطلوب قائدها من قبل شرطة العيدابي لشرطة العاصمة وتم تسليمه، وضبط آخر يحمل قات، حيث تم تسليمه لإدارة المخدرات في صامطة.وأوضح القرني أن الحملة تهدف أيضا الى توعية السائقين وتبيين مخاطر السرعة لهم مؤكدا ان جميع مراكز المرور في محافظات المنطقة قد باشرت العمل في هذه الحملة.وسجل مرور نجران مخالفات مرورية لعدد من المركبات منها قطع إشارة وقيادة مراهقين وتغبير وإخفاء لوحات السيارات.وأوضح لـ«عكاظ» العميد آل هطيله أن الحملة أسفرت عن ضبط 70 حالة قطع إشارة في يوم واحد فقط، بالإضافة إلى حجز 5 سيارات تغبير واخفاء وطمس لوحات، كما ضبطت 27 تجاوز سرعة قانونية، و3 مفحطين.وفي منطقة عسير نفذت إدارة المرور حملة مرورية شملت كافة المحافظات والمدن والمراكز التابعة، ففي مدينة أبها نفذت الحملة في عدة مواقع كما اشتملت على مركزي مرور شعار وقرضه تحت إشراف مباشر من مدير إدارة مرور منطقة عسير العميد عايض بن عبدالله آل دخيل الله ومتابعة ومشاركة ميدانية لمدير شعبة السير بمرور عسير الرائد ناصر بن معيض القحطاني.وأوضح الناطق الإعلامي لمرور عسير المقدم محمد بن سعيد العسيري أنه تم التركيز على المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة كالسرعة وقطع الإشارة وعكس السير بالإضافة إلى مخالفات طمس اللوحات والتظليل وتغيير معالم المركبة، حيث تم ضبط 1927 مخالفة مرورية وحجز 9 مركبات بمدينة أبها.كما ضبط مساء أمس رجال المرور بمحافظة بيشة أكثر من 200 سيارة مخالفة «تظليل زجاج»، وذلك أثناء حملة مرورية قام بها مرور بيشة تستمر لثلاثة أيام، كما تمت إزالة السيارات المهملة من شوارع المحافظة.وأوضح لـ«عكاظ» مدير مرور بيشة المقدم مفلح ناصر الشهراني، أنه تم ضبط 200 مخالفة من مخالفات التظليل التي انتشرت في الآونة الأخيرة أثناء حملة مرورية بإشراف مباشر من مدير مرور عسير العميد عايض عبدالله آل دخيل الله، مشيرا إلى أن إدارة المرور شرعت في حملة خاصة لإزالة السيارات المهملة من شوارع المحافظة، بالتعاون مع البلدية والبحث الجنائي.