مياه جازان تضخ 80 ألف متر من محطة وادي بيش

رمزي عبدالكريم (جازان)
شرعت المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان في تشغيل محطة تنقية وادي بيش وضخ المياه التجريبي بطاقه تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا، وذلك بعد أن أنهت تنفيذها من المرحلة الأولى البالغة تكلفتها 82 مليون ريال.وقال مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حمزة عمر قناعي إن مشروع محطة تنقية المياه يتم تنفيذه على مرحلتين، إذ تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة التنقية لتوسعة طاقتها الإنتاجية لتصبح 150 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 71 مليون ريال.وأبان قناعي أن المحطة ستعمل بنظام التناضح العكسي وذلك لتقليل الأملاح المذابة لأقل حد مسموح به في المواصفات السعودية للمياه الصالحة للشرب، وسيضخ إنتاج المحطة لتغذية العديد من القرى والمراكز القريبة من المحطة، ومنها الريث وهروب والحقو والفطيحة وغيرها وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إيصال المياه الصالحة للشرب إلى كل مكان في منطقة جازان.