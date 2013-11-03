الصحة تطوي قيد طبيب المندق وتحيله للجنة الشرعية

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة أنها أحالت الطبيب الذي تسبب في وفاة المريض الباكستاني بمستشفى المندق العام إلى الهيئة الصحية الشرعية في عسير.وأفاد الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد الزهراني أنه صدر قرار بطي قيد الطبيب، وقال: إن المتوفى الباكستاني وصل إلى قسم الطوارئ يوم 6/12/1434هـ، حيث كان يشكو من ألم في الصدر، وبعد الكشف عن العلامات الحيوية اتضح أن كل شيء طبيعي، كما أنه لا يملك تاريخا مرضيا سابقا من نفس الألم، وشخصت الحالة على أنها اختلال في حموضة المعدة ووصف له العلاج المناسب وتم خروج المريض بعد أربعين دقيقة من دخوله المستشفى، مضيفا: وفي صبيحة اليوم الثاني 7/12/1434هـ تم إحضاره إلى قسم الطوارئ بمستشفى المندق وهو متوفى.ولفت الزهراني إلى أن هناك إجراءات كان يجب على الطبيب اتباعها، وهي أن يقوم بعمل تخطيط قلب للمريض خلال مراجعته في اليوم الأول، وعلى حسب نتيجة التخطيط يتم اتخاذ الإجراء بعرض الحالة على أخصائي الباطنة من عدمه.