استبعدوا المقاول المقصر.. وتابعوا المشاريع مرحلة تلو أخرى

وعد بالعمل على ازدواج طريق الباحة ــ الرياض.. الأمير مشاري بن سعود:

منصور بن محمد (العقيق)

شدد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل إدارة النقل والطرق في منطقة الباحة لمتابعة مراحل إنجاز الطرق بشكل حثيث بلا تهاون حتى لا تؤجل المراحل تلو الأخرى ما يؤدي إلى تأخر المشاريع إلى سنوات.وأكد سموه على أهمية متابعة المقاولين، بحيث يتم استبعاد المقاول الذي يثبت أنه لا ينجز العمل بالشكل المطلوب إن من ناحية الزمن أو الجودة المطلوبة.وردا على سؤال «عكاظ» حول ازدواجية طريق الباحة ــ الرياض، قال سموه: عندما ينتهي الطريق المزدوج الأساسي وكما فهمت من الزملاء في إدارة الطرق أنه خط عريض، يمكن تقسيمه إلى قسمين ليكون مسارين في كل جهة، مضيفا سموه «إن شاء الله ينتهي ونستفيد منه، وبعد ذلك يوفقنا الله لإضافة جزء آخر يكون مزدوجا».وعن مشاركة الأهالي إدارة الطرق لإرشادها عن مناطق الخلل ومجاري السيول في الطريق، أكد سموه ثقته في وزارة النقل مشيرا إلى أنها تملك من الخبرات ما يكفي لدراسة المنطقة والتخطيط قبل التنفيذ بحيث يوضع في الحسبان مجرى الأودية ومناطق الخلل في الطريق، مستدركا: إلا أنه لا يمنع إن رأيتم كمتابعين ومهتمين من أبناء المنطقة أن هناك ثغرة بسيطة أو خطأ غير مقصود أن يتم التنبيه إليه، مبينا أن هذا الدور يقع على عاتق المجالس المحلية في المحافظات وعليها القيام به.