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الشخص الأعسر أكثر عرضة للتعرض للمشكلات النفسية

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الشخص الأعسر أكثر عرضة للتعرض للمشكلات النفسية الشخص الأعسر أكثر عرضة للتعرض للمشكلات النفسية

كشفت الأبحاث الحديثة النقاب عن أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية، أغلبهم يكونون أكثر معاناة من اضطرابات نفسية واعتلال المزاج وحالات اكتئاب، حيث يتم تشخيص 11% من الأشخاص العسر الذين يعانون من اضطرابات مزاجية إلى جانب 40% يعانون من انفصام الشخصية وهو ما يعرف "بالفصام".

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى مجلة "ساج" الطبية أن النتائج تظهر ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفصام، لافتين النظر إلى أن الشخص الأعسر يصبح فى كثير من الأحيان الأكثر عرضة للعديد من الاضطرابات النفسية، مثل الفصام واضطرابات فصامى عاطفى بالمقارنة مع المرضى الذين يلتمسون العلاج لأعراض المزاج، مثل الاكتئاب أو اضطراب ثنائى القطب.

وقام الباحثون بفحص 107 مرضى فى عيادة الطب النفسى العام فى المجتمعات الحضرية ذات الدخل المنخفض، وهو نسبة المرضى العسر.

ووجدت الأبحاث أن الأشخاص العسر كانوا أكثر إصابة بمرض الفصام بالمقارنة بالأشخاص الطبيعيين فى الوقت الذى يشكل فيه البيض النسبة الأعلى من الإصابة بالمقارنة من السود.

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