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.. واللقاء الثالث للمجالس الطلابية بجامعة سلمان

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 عبدالله القرني (الخرج)

تنطلق اليوم فعاليات اللقاء الثالث للمجالس الطلابية لجامعة سلمان بن عبدالعزيز بمقر كلية الآداب وعلوم وادي الدواسر، بحضور فريق وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وعمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل بالجامعة وممثلي طلاب وطالبات المجالس الطلابية من محافظات الخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسليل. وأفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح بن علي القحطاني، أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال حلقة الوصل بين طلاب المجالس وإدارة الجامعة، ليتمكنوا من القيام بدورهم على الوجه الأكمل من خلال نقل صوتهم وعرض مشاكلهم وقضاياهم وتدارس سبل علاجها، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية وإرشادهم إلى الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب والطالبات.

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