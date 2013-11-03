6 محاور لرسم هيكلة جامعة الملك سعود

أحمد الحذيفي (الرياض)

يرأس وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور فهد الكليبي، ورشة عمل بعنوان «إعادة هيكلة الجامعة: تشخيص الوضع الراهن لبناء تنظيمي أكثر فاعلية»، وذلك يوم الأربعاء المقبل، تضم عمداء الكليات والعمادات، وكلاء الكليات للتطوير والجودة، الموظفين في الكليات وإدارات الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، المستفيدين (جهات التوظيف).وتتناول الورشة ستة محاور هي: مدى وضوح الصلاحيات وتداخلها، التداخل والازدواجية بين الأقسام والبرامج والتخصصات، التوازن في معدلات أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدرايين، صلاحيات قيادات الجامعة، التضخم الإداري والأكاديمي في الجامعة، الرؤية المستقبلية للجامعة في ظل إعادة هيكلتها. وتهدف الورشة إلى استعراض النتائج الأولية لإعادة هيكلة الجامعة من وجهة نظر قيادات الجامعة ومنسوبيها، مناقشة القضايا الرئيسة لإعادة هيكلة الجامعة حسب النماذج المعدة لذلك، تحديد أهم التوصيات التي تساعد في تشخيص الوضع الراهن وصولا إلى تصور واضح المعالم تجاه البنية التنظيمية للجامعة إداريا وأكاديميا.ومن المنتظر أن تعلن اللجنة التنفيذية العديد من نتائج تشخيص الوضع الراهن بكل شفافية، لذا تعد الورشة ذات أهمية قصوى وتأتي تأكيدا لدور منسوبي الجامعة وجهات التوظيف في رسم هيكلة جديدة للجامعة تواكب طموحاتها المستقبلية.