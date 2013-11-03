تجمع طبي يبحث توحيد إجراءات مواجهة طوارئ الولادة

مريم الصغير (الرياض)
يبحث تجمع طبي إيجاد سياسات وإجراءات موحدة ينفذها الممارسون لطب النساء والولادة من خلال تطبيقات الطب المبني على البراهين في مواجهة الحالات الطارئة قبل وأثناء وبعد الولادة للأم والجنين، وذلك عبر ورشة عمل تنطلق اليوم في مستشفى قوى الأمن بالرياض وتستمر لمدة ثلاثة أيام تليها يوم الأربعاء المقبل ورشة عمل حول علاج منطقة العجان.وأوضحت الدكتورة روضة البهيان استشارية طب النساء والولادة ورئيسة اللجنة العلمية بالمستشفى أن الهدف من الورشة هو تدريب المعنيين بحالات الولادة من أطباء وجهاز تمريض وقابلات على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة في هذا المجال وتعليم الأطباء بالخطوات التي يجب اتخاذها للسيطرة على النزيف والحفاظ على الأم من المخاطر المحتملة والمهددة لحياة الأم، كما سيتم التطرق إلى آليات التدخل الطبي المباشر مع حديثي الولادة ومتى يجب على الطبيب ذلك.وأضافت أن 19 متحدثا سيقدمون عددا من المحاضرات النظرية وورش العمل التدريبية للحضور الذين بلغ عددهم 30 مشاركا من الداخل ودول الخليج العربي.إلى ذلك ذكر الدكتور محمد عمر عسيري مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية أن ورشة عمل حالات الولادة الحرجة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (22) ساعة تعليم طبي فيما تم اعتماد ورشة عمل علاج منطقة العجان بـ(6) ساعات تدريبية.