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أفديسبهيك وهالوفيك في ضيافة هيئة الاعتماد الأكاديمي

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أفديسبهيك وهالوفيك في ضيافة هيئة الاعتماد الأكاديمي أفديسبهيك وهالوفيك في ضيافة هيئة الاعتماد الأكاديمي

 مريم الصغير (الرياض)

استضافت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مقرها بالرياض، وفدا من مديري الجامعات الحكومية من جمهورية البوسنة والهرسك، في مقدمتهم مدير جامعة سراييفو الدكتور محرم أفديسبهيك، ومدير جامعة توزلا الدكتور انيفر هالوفيك.وكان في استقبالهم، الأمين العام المساعد لضمان الجودة والاعتماد الدكتور سعد الزهراني ومستشار الهيئة الدكتور ناصر السرحان، ومستشارة الهيئة الدكتورة بثينة مرشد.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين بعض الجامعات البوسنية الحكومية والهيئة في قضايا الاعتماد الأكاديمي وآليات استفادة جامعة سراييفو وتوزلا من نظام الهيئة مستقبلا.

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