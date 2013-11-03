فتح باب القبول بصناعي شقراء

خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة شقراء عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1434/1435هـ للبرامج الصباحية الدبلوم الثانوي في التخصص العام «حاسب محركات ومركبات كهرباء» لحملة الكفاءة، والدبلوم الثانوي في الكهـرباء ومحركات ومركبات لحملة أول وثاني ثانوي، وبرنامج التدريب المهني في «الكهرباء ومحركات ومركبات» لحملة السادس الابتدائي.وسيتم القبول عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: www.tvtc.gov.sa ، أو زيارة مقر المعهد في محافظة شقراء.وبين المعهد أن الشروط المطلوبة للمتقدم أن يكون سعودي الجنسية، مع إمكانية قبول غير السعوديين حسب النظام، وأن يكون حاصلاً على شهادة ثاني أو أول ثانوي أو الشهادة المتوسطة، وأن لا يقل عمره عن ( 16 ) عاماً و لا يزيد عن ( 45 ) عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون لديه شهادة تدريب سابقة تعادل أو تفوق شهادة المعاهد الصناعية الثانوية.المستنـدات المطلـوبـة تشمل صورة من بطاقة الأحوال الشخصية مع الأصل للمطابقة، وصورة من المؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة، وعدد ( 4 ) صور شمسية مقاس ( 3×4 ) حديثة، وملفا علاقيا.يذكر أن المزايا والحوافز التي يقدمها المعهد تشمل شهادة مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة، وأفضلية القبول في جميع الكليات التقنية، وصرف للمتدرب مكافأة شهرية (800 )، وتوفير أدوات ومستلزمات التدريب للمتدرب.