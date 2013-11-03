الأمير خالد بن بندر يرأس الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير الرياض

منصور الشهري (الرياض)

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للعام الحالي، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات.وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وعلى رأسها الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة في مدينة الرياض، وموضوع تقسيم مرحلة التنمية العمرانية في مدينة الرياض بين عامي 1435 ــ 1450هـ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.