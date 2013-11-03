إمارة الرياض توجه بإزالة مصنعي الطوب والجرانيت

سعود الخزيم (المزاحمية)

بعثت إمارة منطقة الرياض خطابا عاجلا (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، لأمين المنطقة وصورة منه لمحافظ محافظة المزاحمية، تفاعلا مع ما نشرته عكاظ بعنوان (مصنعان يفرضان «الربو» على أهالي المزاحمية)، بسبب تواجد مصنعين داخل النطاق العمراني، أحدهما للطوب الأحمر والآخر للجرانيت، وجاء في الخطاب «نأمل منكم توجيه من يلزم بسرعة إنفاذ التوجيه والإفادة بما يتم عاجلا لنتمكن من إعداد عرض مفصل على سمو أمير المنطقة»، حرصا من أمير الرياض على احتياجات المواطنين الذين عانوا منذ أكثر من ربع قرن بسبب تواجد المصنعين.وكان عضو المجلس البلدي لبلدية المزاحمية فارس بن عيد الردعي قد أفاد لـ«عكاظ» في وقت سابق أنه تم استقبال الشكوى المقدمة من المواطنين قبل عدة أشهر بخصوص تواجد مصانع داخل الأحياء وتمت مناقشة ذلك بالمجلس وتحولت للبلدية، كاشفا عن طرح شكواهم من تواجد المصانع داخل الأحياء على صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، أثناء زيارة سموه السابقة لتفقد احتياجات المحافظة.وأوضح الردعي أن سمو أمير منطقة الرياض كان قد أمر أثناء اجتماعه بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي ومحافظ المزاحمية ورئيس بلدية المزاحمية السابق بنقل المصانع خارج المحافظة.