انطلاق المرحلة الرابعة من «مدرستي مسؤوليتي» بالقصيم

محمد الجاسر (بريدة)

دشن مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة القصيم سليمان بن عبدالرحمن الفايز، المرحلة الرابعة من مشروع فينا خير «مدرستي مسؤوليتي»، بمقر مدرسة سراقة بن مالك الابتدائية ببريدة، لاستهداف 40 مدرسة للبنين والبنات على مستوى الإدارة العامة، بحضور مدير مكتب التربية والتعليم «غرب بريدة» محمد المجحدي، ومدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الضالع، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي محمد السلامة، ومنسق مشروع «فينا خير» بمنطقة القصيم وليد الأحمد، ومشرفي المشروع في المدارس.وتأتي انطلاقة المرحلة الرابعة بعد تحقيق الإدارة العامة، المركز الأول للمشروع في العام الماضي، ممثلة بمدرسة محمد بن الفاتح الابتدائية، ونالت على ذلك تكريما من قبل نائب وزير التربية والتعليم حمد آل الشيخ، بمشاركة أكثر من 100 مدرسة، تمثل 45 منطقة ومحافظة تعليمية في المملكة. وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سليمان الفايز أن المشروع يحظي بمتابعة واهتمام وزارة التربية والتعليم، نظير ما يشتمل عليه من قيم ومعارف سلوكية ومهارية، تؤصل وتجسد المعاني الدينية والتربوية النبيلة والسامية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي تعزيزا لمقاصد التربية والتعليم في المملكة، التي تعمل على التأكيد على القيم التربوية، المستمدة من معين الدين الحنيف، وهو ما يحمل الجميع – من العاملين في المشروع – المسؤولية المضاعفة في الوصول إلى الأهداف الكبرى له. من جانبه بين منسق المشروع في منطقة القصيم للبنين وليد الأحمد، أن المشروع يهدف إلى غرس قيمة النظافة التربوية في المدارس الابتدائية، وتحقيق الخيرية في حياة المسلم، وإيجاد روح العطاء وتقديم الخير للجميع، مشيرا إلى أنه يعد رؤية تتمثل في إخراج جيل طلابي يحقق المسؤولية الشخصية بإيجاد البيئة الصحية في ذاته ومجتمعه وتنمية روحه الوطنية في المحافظة على ممتلكات وطنه.