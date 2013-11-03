انطلاق مهرجان أم رقيبة بعد 3 أسابيع

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) بأم رقيبة عن انطلاق المسابقة يوم الثلاثاء الموافق 23 محرم فيما سيقام الحفل الختامي يوم السبت 3 ربيع الاول.كما أعلنت اللجنة عن بدء المسابقات الجديدة التي تكرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس اللجان العليا للمهرجان باستحداثها وهي فئات: التلاد، المرصص، والفحل وإنتاجه، بالإضافة إلى إعادة فئة النخبة لهذا العام.وسوف تستقبل اللجنة طلبات التسجيل بالمهرجان بموقعها الكائنبالرياض، حي عرقة، والذي سيبدأ يوم الاثنين 1 محرم 1435 ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 18 من نفس الشهر، أو عن طريق التسجيل الإلكتروني بموقع (أم رقيبة) من خلال الرابط: (www.umrgaiba.com/register).