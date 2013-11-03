15 برنامجاً تدريبياً في «تواصل» الجبيل

طالع الأسمري (الجبيل)

أطلقت اللجنة الاجتماعية الأهلية بالجبيل (تواصل) مؤخرا ( 15) برنامجا تدريبيا مسائيا مختلفا تتناول مجالات التربية والأسرة والتطوير الإداري والشخصي والمهاري شارك فيها نخبة من المدربين المتميزين في مجالات التنمية البشرية المختلفة.وذكر رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل (تواصل) المهندس عبدالعزيز عطرجي أن البرامج التدريبية تعد أحد مشاريع اللجنة المستمرة طيلة العام والتي يتم تطويرها سنويا بما يحقق الأهداف المنشودة منها، مشيرا الى أن لدى اللجنة عشرات الفعاليات المجدولة هذا العام نسعى منها لخدمة وتنمية مجتمع الجبيل بكافة أطيافه ثقافيا وترفيهيا وأسريا وتعليميا.وأضاف بأن فعاليات اللجنة النسائية كبرنامج تواصل النسائي تلقى قبولا ومشاركة منقطعة النظير بشكل متنام، حيث بلغ عدد المستفيدات من البرنامج النسائي فقط للعام المنصرم أكثر من 3000 مستفيدة، وهي برامج ثقافية وترفيهية واجتماعية ودورات ومسابقات وأسواق شعبية.لافتا الى أن عدد فعاليات المشاريع التي نفذتها اللجنة لهذا العام بلغ 114 فعالية، استفاد منها أكثر من 7000 متدرب وتضمنت برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية وتوعوية يستفيد منها فئة الأطفال كبرنامج فرحة طفل، ومنها ما خصص للشباب كبرنامج الرواد الثانوي – الرواد الجامعيين – (النادي الصيفي للشباب) وفئة الرجال كفعاليات (برنامج تنمية الذات مهارات وقدرات – التوستماستر) وبرامج للنساء والفتيات كبرنامج تواصل النسائي ونادي المبدعات.يشار الى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل (تواصل) نفذت خلال العام المنصرم أكثر من (126) فعالية، استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد من كافة شرائح المجتمع بمحافظة الجبيل.