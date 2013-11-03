دراسة لتوزيع القوى العاملة الفنية والإدارية في حفر الباطن

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

دشن مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن مطلق بن دغيم الخمعلي فعاليات دورة اهمية توزيع القوى العاملة الفنية والادارية بالمحافظة بحضور مدير عام ادارة تخطيط القوى العاملة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله الشهري، وذلك في قاعة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن. وأوضح الناطق الاعلامي للشؤون الصحية عبدالعزيز بن عبدالله العنزي ان الدورة تهدف إلى عمل دراسة ميدانية للوضع الراهن للقوى العاملة الفنية والادارية بصحة المحافظة وعقد ورشة عمل ودورة تدريبية لمديري العموم والمستشفيات والمرافق الصحية، تتخللها زيارة لمركز صحي العزيزية ومستشفى حفرالباطن المركزي للتطبيق على ارض الواقع. واضاف ان دورة اهمية توزيع القوى العاملة الفنية والادارية حضرها 45 متدربا من مختلف القطاعات الصحية بالمحافظة.ومن جهه ثانية، نظم مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام 2013م تحت شعار (الصحة النفسية وكبار السن).وذكر الناطق الاعلامي للشؤون الصحية بحفر الباطن عبدالعزيز عبدالله العنزي ان الانشطة التوعوية والمناسبات العالمية مهمة ويتم تفعيلها دوريا، مشيرا الى ان اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام تتخلله الكثير من البرامج والفعاليات ابرزها طباعة 4000 مطوية متضمنة شعار اليوم العالمي وتمت عنونتها بـ(رعايتهم.. وفاء) شملت معلومات عن الشيخوخة والاكتئاب وكيفية التعايش مع كبار السن وعلاج ضعف الذاكرة مع التقدم بالعمر كذلك كان هناك اكثر من 1000 رول اب واستاندات معلنة بالطرق الرئيسية بالمحافظة والمرافق الصحية مع حجز اعلان بالشاشة الاعلانية بحفر الباطن لمدة اسبوع بشعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام لابراز هذه المناسبة، كما قام الفريق التوعوي التابع للصحة النفسية بعمل محاضرة عن هذه المناسبة بالكلية التقنية بحفر الباطن.وفي الاطار ذاته استضاف مستشفى حفرالباطن المركزي وفدا من مستشفى الصحة النفسية في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. وتضمن اللقاء محاضرة بعنوان (الاكتئاب) ألقاها الدكتور إبراهيم محمد والأخصائي النفسي خلف الخلف تناولت مرض الاكتئاب وما يصاحبه من أضرار على الشخص نفسه والمجتمع وتطرق إلى الحلول العلمية لمعالجة المرض بما توصل إليه الطب الحديث ودور مستشفى الصحة النفسية في تثقيف المجتمع فضلا عن علاج الأمراض النفسية والعصبية. وتستهدف هذه المحاضرة جميع منسوبي المستشفى من كادر صحي وإداري.