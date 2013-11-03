عرض التصاميم الهندسية لمشروع النقل العام بحاضرة الدمام

عكاظ (الدمام)

عرضت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في لقاء تشاوري مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التصاميم الهندسية الأولية لمشروع النقل العام بحاضرة الدمام، وتضمن اللقاء عرضا مرئيا يبين الموقع المخصص للمشروع الذي يخدم بشكل رئيسي حاضرة الدمام (الدمام – الخبر – الظهران) والتصميم الهندسي المقترح والخدمات التي سيعمل المشروع على توفيرها في مجال النقل الداخلي والدولي، موضحا أن المشروع يشتمل إضافة إلى المبنى الرئيسي على مواقف للسيارات والحافلات ومكاتب للشحن وورش صيانة.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبوزيد أن اللقاء الذي نظمته المؤسسة برعاية الرئيس العام المهندس محمد بن خالد السويكت ضم وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم ومدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري ومدير عام الطرق بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان ومدير عام النقل العام بوزارة النقل المهندس منذر الراشد وعدد من المسؤولين بالمؤسسة والجهات المشاركة. وذكر بأن المشروع يقع جوار مجمع الجسور بالظهران بين طريق (الظهران /الجبيل السريع وطريق الظهران/ بقيق السريع) ويشغل مساحة إجمالية تقدر بـ(164) مترا مربعا وقد خصصت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هذه المساحة من أراضيها لهذا الغرض وكلفت استشاريا لإعداد التصاميم الهندسية وستقوم في مرحلة لاحقة بطرحه للاستثمار.وأكد أن المركز يعتبر مرفأ بريا للنقل الدولي والداخلي عبر شركات دولية ومكاتب حج وعمرة بالإضافة إلى مكاتب لشركات ومؤسسات النقل البري كما يحوي مكاتب للخدمات الأخرى.من جهة ثانية، أقر اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالدمام نهاية الأسبوع المنصرم تشكيل لجنة مكونة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووزارة النقل ومرور وأمانة المنطقة الشرقية تتولى مهام دراسة حجم الحركة المرورية المتوقعة وتحديد مداخل ومخارج آمنة تسمح بتدفق حركة الحافلات والسيارات من وإلى المركز بانسيابية وكفاءة عاليتين وفق ظروف سير آمنة وسلسة.