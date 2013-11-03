أمانة المدينة: المنح مسؤولية وزارة الإسكان بالكامل

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أكدت أمانة المدينة المنورة، أن منح الأراضي وكل ما يتعلق بها انتقلت مسؤوليتها بالكامل إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتوزيعها.وأوضح المتحدث الإعلامي بأمانة المدينة المهندس عايد البليهشي لـ«عكاظ»، أن ذلك جاء بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتوزيع المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان والتي أصبحت بموجبه الجهة المسؤولة عن كافة ما يتعلق بهذا الموضوع.جاء ذلك عقب استياء عدد من مواطني المدينة المنورة من منح الأمانة خارج النطاق العمراني التي تم الإعلان عنها مسبقا، والذي نشر في تحقيق في «عكاظ» في عددها (4404) الصادر يوم الاثنين الموافق 29/8/1434هـ، والذين أشاروا إلى أن غالبية المنح تقع خارج النطاق العمراني وأنهم بذلك لا يستطيعون الاستفادة منها بشكل فعلي،إذ إن غالبية الخدمات لم تفعل في تلك المخططات، خاصة مع أزمة السكن بالمدينة المنورة والتي يتوقع أن تزداد بشكل كبير مع مشاريع التوسعة.