مراكز إرشاد التائهين تتلقى شكاوى الحجاج والمعتمرين

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

كثف فرع وزارة الحج مراكز ارشاد التائهين بالمدينة المنورة لاستقبال شكاوى وملاحظات واقتراحات الحجاج والمعتمرين وتقديم خدمات الارشاد للمحتاجين منهم وضاعف من اعداد العاملين فيها وتزويدها بالوسائل الفنية والتقنية ما من شأنه تقديم خدمات نموذجية للحجاج والمعتمرين على حد سواء، في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمناطق المتاخمة لها فيما روعي عند استحداث تلك المراكز مدى الكثافة البشرية للحجاج في تلك المناطق وبروز المراكز وسهولة الوصول اليها.الى ذلك يوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي ان مراكز الإرشاد المنتشرة في مناطق الحجاج تلعب دورا هاما وكبيرا في تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع وتقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين لافتا الى ان العاملين في تلك المراكز يتم اختيارهم بعناية سواء كانوا من الموظفين الدائمين او المؤقتين الذين يكون بمقدورهم التحدث بعدة لغات ومن ذوي الخبرة في التعامل مع الجمهور وملاحظات وشكاوى واحتياجات الحجاج.ومنذ انطلاق موسم الحج لهذا العام قدمت مراكز الارشاد جملة من الخدمات للحجاج تمثلت في ارشاد 7676 حاجا تائها ممن اشكل عليهم الوصول الى مقار الفنادق والمجمعات التي يقيمون فيها، فيما نفذت تلك المراكز 3914 خدمة استعلام الكتروني، فيما تم توزيع 783 خريطة ومطبوعة على الحجاج تتضمن مضامين توعوية وارشادية بلغات مختلفة، كما تم استلام مفقوداتهم البالغة 74 عينة وحفظها وأرشفتها لحين التوصل إلى أصحابها، فيما تمكنت تلك المراكز من تسليم 34 عينة مفقودة لأصحابها.