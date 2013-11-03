مجمع الملك فهد يطلق برنامج الخط الحاسوبي لقراءة حفص

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

صدرت موافقة الدكتور صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على إطلاق الخط الحاسوبي: خط الرسم العثماني – حفص.وأوضح الدكتور محمد شديد العوفي أمين مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة أن الخط الحاسوبي هو أحد الخطوط الحاسوبية المتوافقة مع الترميز الدولي Unicode، وخُصِّص لكتابة نص المصحف الشريف المطابق للرسم العثماني لمصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم.وأضاف، تم تصميمه وبرمجته في وحدة البحوث والتطوير بإدارة الحاسب الآلي بالمجمع، وقام بكتابة أحرفه وبناء تراكيبه المختلفة خطاط مصحف المدينة النبوية الدكتور عثمان طه، وتمت مراجعته واعتماده من قبل اللجنة العلمية لمراجعة المصحف الشريف بالمجمع.ويهدف المشروع إلى دعم بيئة البرمجيات الإسلامية بخطوط حاسوبية لنص المصحف الشريف بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية، على هيئة TTF مدققة وخالية من الأخطاء، يسهل تداولها واستخدامها في البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية ومحررات النصوص ومواقع الإنترنت ونحوها.وقال إن المجمع يخطط لنشر النسخة المذكورة وتوزيعها مجاناً لتحل محل النسخ الأخرى، كما يجري العمل على استكمال إنتاج الخطوط المصحفية بالرسم العثماني لبقية الروايات الأخرى إن شاء الله.وعن أهم المميزات بين الدكتور العوفي؛ إنها تشتمل على العديد من التوافق مع الترميز المعياري الدولي Unicode ويتوافق مع جميع أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت والبرامج التي تدعم خطوط Open Type.