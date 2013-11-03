استطلاع آراء ضيوف الرحمن عن الخدمات في المسجد النبوي

خالد الجابري (المدينة المنورة)

نشرت وكالة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وفي خطوة جديدة، لأول مرة استمارة استطلاع على موقعها الرسمي في الإنترنت تهدف من خلالها إلى معرفة رأي ضيوف الرحمن والزوار عن الخدمات المقدمة لهم في المسجد النبوي.وأوضح الشيخ عبدالواحد الحطاب أن الهدف من ذلك تلافي أي سلبية ومعرفة رضى ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم، مبينا أن أي زائر يستطيع الدخول على موقع الوكالة في الإنترنت، ليبدي رأيه بكل شفافية في الخدمات المقدمة والتي تم رصدها في الاستمارة وفق خيارات تراوحت بين: مقبولة، جيدة، متميزة، ضعيفة، ولا أعلم، بينما الخدمات هي: تقييم خدمة تهيئة المسجد ومنها النظافة العامة له بالكامل من ساحات ومرافق وسجاد، تقديم ماء زمزم مبرد وغير مبرد في مواقع مناسبة، تلطيف الهواء داخله وفي ساحاته، وضوح صوت الخطيب والإمام والمؤذن وضوح معلومات اللوحات الإرشادية الدالة على المواقع وكفاية أعدادها ومناسبة ألوانها ومواقعها. وأضاف إنه يمكن تقيم الخدمات المباشرة الموجهة للزائرين مثل: تعامل مقدمي الخدمات مع الزائر، الإرشاد للمواقع التي يرغبها في المسجد ومرافقه، تنبيهه لتجنب أوقات الزحام وإدخال الطعام، إرشاده للمعلومات الشرعية التي يحتاجها، انسايبة الحركة داخل ممرات المسجد النبوي وعلى مداخله، سهولة تلقي المساعدة من مقدمي الخدمات عند الحاجة، المساعدة في البحث عن المفقودات، استقبال المقترحات بوسائل ميسرة ومناسبة، تقديم الخدمات بمراعاة قواعد الأمن والسلامة، الحصول على معلومات كافية عن المسجد النبوي والخدمات قبل وصول الزائر إليه، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. وبين الشيخ الحطاب أن الإقبال كبير من قبل ضيوف الرحمن على المشاركة في الاستبيان، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل هذه المشاركات من خلال وحدة مخصصة في الوكالة عبر عدد من المتخصصين ليتم التعامل معها وأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لأن التعليمات المحددة من قبل الرئيس العام ونائبه تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف طيلة تواجدهم في المدينة المنورة.