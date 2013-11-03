11 برنامجا تدريبيا للجنة الحج النسائية بجامعة طيبة

سماح ياسين (المدينة المنورة)

أوضحت رئيسة اللجنة النسائية باللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية أن اللجنة قدمت 11 برنامجا تدريبيا على فترتين صباحية ومسائية حيث اشتملت الصباحية على برنامج اللغة الإنجليزية لخدمة ضيوف الرحمن وإدارة الفرق ومهارات التعامل مع ضغوط العمل والأساليب المعاصرة في بناء المعلومات والتواصل بين المستفيدين من خدماتها وتحرير المراسلات وفن تكوين الانطباع الجيد لدى ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، فيما اشتملت البرامج المسائية على اللغة الأوردية والمهارات الميدانية لمقدمات الخدمات للحجاج وشرف الخدمة ومكانة مقدميها لدى ضيوف الرحمن ومهارات التعامل مع الحشود البشرية والتعامل مع الآخرين.وأشارت إلى أن المشاركات في البرامج التدريبية ينتسبن للعديد من الجهات ذات العلاقة شملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وجوازات المدينة والإدارة العامة للتربية والتعليم والتوجيه والإرشاد النسائي ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مبينة أن من الفعاليات التي نظمتها اللجنة النسائية زيارة الأماكن التاريخية والأثرية والحضارية بالمدينة المنورة ومسجدي قباء والقبلتين والمساجد السبعة وجبل أحد وقصر عروة بن الزبير وبئر عروة وحصن كعب بن الأشرف وغيرها.وبلغ عدد المشتركات في البرامج التدريبية التي أقامتها اللجنة النسائية للسنة الرابعة على التوالي بمدرج كلية الطب بجامعة طيبة أكثر من ثلاث مئة مشاركة.