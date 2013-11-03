أمير المدينة يزور «العلوم والتقنية» ويشكر وزير الحج على نجاح الموسم

خالد الجابري (المدينة المنورة)
زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس الأول مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكان في استقباله رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، ونائب الرئيس لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وعدد من المسؤولين والباحثين في المدينة.ورحب رئيس المدينة في مستهل الزيارة بالأمير فيصل ثم شاهد سموه عرضاً للمهندس عبدالله المعتوق عن تطبيقات النظم الهندسية لتخطيط المدن الذكية التي تستخدم لدراسة حركة الأشخاص داخل المدن وتأثيرها على البنية التحتية مثل المواصلات والطاقة. بعدها قدم المشرف على معهد بحوث الفضاء الدكتور هيثم التويجري شرحاً عن أبرز إنجازات المعهد وأحدث التقنيات والمشاريع البحثية التي ينفذها في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية كمشروع تحديث الخرائط وبناء قاعدة معلومات جغرافية وإنتاج خرائط عالية الدقة والتصوير البانورامي، وشاهد سموه طائرة إلكترونية صغيرة الحجم كأحد منتجات المدينة يتم التحكم بها عن بعد.وفي قسم معالجة الصور الفضائية بالمعهد شاهد سموه عددا من الصور الفضائية الملتقطة لمكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى النماذج الثلاثية الأبعاد لعدد من المدن والمحافظات كالرياض ومحافظة الغاط.وخلال زيارة سموه للمركز الوطني لتقنية الطيران، قدم المشرف على المركز الدكتور خالد بن عبدالله الحصان عرضاً عن المركز وجهوده في نقل وتوطين هذه التقنية. واستعرض الدكتور الحصان أنواع الطائرات بدون طيار التي أنتجتها المدينة وهي طائرة متوسطة الحجم ذات مدى يصل إلى 150 كيلو مترا، وطائرة كهربائية صغير الحجم لا يتجاوز وزنها 4.5 كجم، وهي من فئة قصيرة المدى، إضافة إلى طائرة صغيرة الحجم مخصصة لأغراض البحث العلمي، وجميعها للاستخدامات المدنية مثل التخطيط العمراني.واختتم الأمير فيصل جولته في المدينة بزيارة المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، حيث قدم مدير المركز الدكتور محمد بن إبراهيم الماجد لسموه شرحاً عن المركز وأهدافه والمشروعات البحثية التي ينفذها في مجال التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم وأنظمة الاتصالات المختلفة، فضلاً عن النجاحات التي حققتها الكفاءات السعودية في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية السعودية، كما اطلع سموه على برامج أنظمة الاتصالات والبيانات التي يتم استخدامها عبر الأقمار الصناعية.ومن جهه أخرى أعرب سموه عن شكره لوزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار والعاملين في الوزارة بمناسبة نجاح موسم الحج.وقال سموه: إن هذا النجاح يعود بعد فضل الله وتوفيقه للرعاية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وتسخير الحكومة للطاقات البشرية والإمكانات المادية لخدمة ضيوف الرحمن.