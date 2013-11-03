منصور بن زايد يفتتح محطتي »أدنوك« صديقتين للبيئة

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس محطتي ادنوك ياس 1 وياس 2 في جزيرة ياس في إمارة أبوظبي، واللتين تعدان محطتين صديقتين للبيئة تراعيان أفضل المواصفات العالمية الخضراء في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة الطبيعية وتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

وشهد الافتتاح كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وعبدالله ناصر السويدي، مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للتوزيع"، وعبد الله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للتوزيع"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الشركة ونخبة من المدعوين.

وتتوافق مواصفات المحطات الجديدة مع متطلبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEED"، النظام المعتمد عالمياً كمقياس لتصميم وإنشاء وتشغيل مباني صديقة للبيئة وذات أداء عال، وهو ما تكشف عنه "أدنوك للتوزيع" في محطات "أدنوك" بجزيرة ياس اليوم، حيث تسعى الشركة للحصول على شهادة الاعتماد الذهبية لهذا المشروع.

تحد صعب

وقال عبدالله سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": " تفخر شركة أدنوك للتوزيع بكونها شركة صديقة للبيئة على الرغم من أنها من أكبر موزعي الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وكان ذلك تحدياً صعباً، إلا أننا أثبتنا ـ وما زلنا نثبت ـ نجاحنا في اجتياز هذا التحدي وسعينا دائماً إلى ابتكار مبادرات بيئية فعالة، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة".

وأضاف: "إن الشركة تتبع خطة استراتيجية دقيقة في الترويج لزيادة الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية، وذلك ضمن التزامها بمبادئها وقيمها التي تكرس أهمية قصوى في المحافظة على الموارد البيئية والمساهمة في تنميتها من أجل خير المجتمع".

أحدث المعايير

واعتمدت شركة أدنوك للتوزيع أحدث المعايير وأكثرها دقة في مجال المحافظة على الموارد البيئية وتوفير الطاقة في تجهيز وإنشاء محطتي ياس 1 وياس 2، ما يؤكد التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه البيئة وتعزيز مبادرات التنمية المستدامة، فقد تمت الاستعانة بالموارد المحلية التي تتوافر بالقرب من موقع المحطة، فضلاً عن الاستعانة بخدمات المصنعين المحليين للطوب والألومنيوم والزجاج وغيرها من مواد البناء حتى يتم التخفيف من الآثار السلبية على البيئة جراء عملية نقل هذه المواد من أماكن بعيدة.

وتم توريد ما يزيد على 50% من مواد الإنشاءات في المشروع من قبل مزودين محليين. وتتميز المحطتان أيضاً باعتمادهما لنظام متطور لتدوير النفايات والتخلص الآمن منها، أما مواقف السيارات فقد تم تم تظليل 50% منها للحد من تأثير حرارة الجزيرة، بالإضافة إلى تزويدها بتجهيزات لشحن السيارات الكهربائية".

مصابيح موفرة

وتم أيضاً تزويد المحطات بمصابيح موفرة للطاقة ومكيفات للهواء تستخدم غازات غير ضارة بطبقة الأوزون وتعمل بكفاءة عالية وبأقل قدر من استهلاك الطاقة من خلال اعتماد تقنية الإضاءة (ليد) بشكل شامل 100% في المحطتين، سواءً للإنارة الداخلية أو الخارجية، وتركيب جميع تجهيزات الإضاءة بتقنية الثنائيات الباعثة للضوء، والتي تتمتع بصلاحية مديدة تصل إلى 10 سنوات، وتقلل بنسبة 80% من استهلاك الطاقة مقارنةً مع أنظمة الإضاءة المشابهة.

و بالنسبة إلى ترشيد استهلاك المياه، فقد تم تركيب الأجهزة التي تضمن الاستهلاك الأمثل لهذا المورد المهم في كافة مرافق المحطتين، حيث تتميز المحطة بتقنيات لخفض استهلاك المياه مزودة بأجهزة تحكم آلية، حيث يصل توفير المياه بفضل هذه التقنيات إلى 35%، بالإضافة إلى إعادة تدوير 80% من المياه المستخدمة في غسيل السيارات.

وفضلاً عن ذلك، قامت الشركة بزراعة نباتات محلية لا تتطلب وفرة في الري، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الابتكار في التصميم وجودة البيئة الداخلية من حيث توفير الهواء النقي وتركيب مرشحات للهواء صديقة للبيئة في كافة منشآت المحطتين، كما اعتمدت مواد الصباغة وأنواع الطلاء الداخلية قليلة الانبعاثات، وتم اعتماد وحدات تكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى طلاء الأسطح بمواد تغليف عالية الكفاءة للحد من آثار الحرارة.

البصمة البيئية

وتواصل "أدنوك للتوزيع" جهودها الرامية لتقليل البصمة البيئية في منشآتها والخدمات المميزة التي تقدمها، حيث سيتبع تدشين محطتي ياس 1 وياس 2، سلسلة من المحطات الخضراء التي سيتم توزيعها جغرافياً لتشمل العديد من المواقع الحيوية.

وتضع "أدنوك للتوزيع" الاهتمام بالبيئة وتحقيق الاستدامة على رأس قائمة أولوياتها، حيث تعتمد الابتكار والتجديد في مشاريعها الصديقة للبيئة والتي تثبت نجاحاً ملموساً خلال تطبيقها، فقد بادرت الشركة إلى اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل للمركبات في أبوظبي وإنشاء مراكز تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وفقاً لأحدث مستويات التقنية العالمية.

إضافة إلى العديد من المبادرات البيئية كتدوير النفايات عن طريق الحاويات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية عن طريق تقنية استرداد الأبخرة المتصاعدة من المضخات والصهاريج، وصولاً إلى إنشاء محطات خضراء تراعي البيئة في كافة مراحل إنشائها وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصميم والتشغيل العالمية.

الغاز الطبيعي

كانت "أدنوك للتوزيع" قد طرحت الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل آمن وصديق للبيئة، وقامت بتحويل عدد كبير من المركبات التابعة لحكومة أبوظبي لتعمل بالغاز الطبيعي، بما في ذلك عدد من مركبات وزارة الداخلية وعدد من حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، وغيرها، كما يتوافر الغاز الطبيعي في العديد من محطات أدنوك حتى يسهل على الجمهور الاستفادة منه.

يحضر أفراح العوامر في العين

حضر سمـو الشيـخ منصـور بن زايد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، مسـاء أمـس، الحفل الذي أقامه محمد عبداللـه بـن نعيف العامري بمناسبة زفاف نجله عبداللـه إلـى كريمـة عبدالـله محمـد بـن كردوس العامري، وذلك فـي صـالة أفراح الخبيصي بمدينة العين. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين، وحشد من المدعوين. وتخللت الحفل عروض متنوعة قدمتها فرق تراثية.