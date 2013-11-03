الأمين: خذوا عن لساني.. ويؤكد: نصدر بيانات رسمية لإطلاع الجمهور على الحقائق

كتب : محمد عاشور السبت 02-11-2013 23:43

نفى محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "سي بي سي" ما جاء اليوم، على لسان المحامي محمد حمودة، على قناة "سكاي نيوز" العربية.

وقال الأمين في بيان صحفي: ليس من حق أحد الحديث بتصريحات خاصة بي، ولا أحد يملك ذلك فكل ما نستطيع إعلام الجمهور به، نصدره من خلال بيان رسمي من القنوات، وهو ما حدث ويحدث في كل موقف وأكد: ليس من حق أي شخص حتى ولو كان المحامي الخاص بي أن يستغل اسمي ويتحدث عن لساني لقناة فضائية.

وكان المحامي محمد حمودة، تحدث بشأن برنامج "البرنامج" الذي يقده الإعلامي باسم يوسف، وقال إن "الأمين" رجل وطني وإن القناة أضيرت وتكبدت خسائر طائلة؛ بسبب إيقاف البرنامج.