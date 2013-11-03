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سبورتنج لشبونة يؤمن وصافة الدوري بفوز صعب

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سبورتنج لشبونة يؤمن وصافة الدوري بفوز صعب سبورتنج لشبونة يؤمن وصافة الدوري بفوز صعب

لشبونة، (إفي): حقق سبورتنج لشبونة فوزا مهما وصعبا على ضيفه ماريتيمو اليوم بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وحافظ فريق العاصمة بذلك على وصافة البطولة ببلوغه النقطة 20 ، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر وحامل اللقب بورتو الذي تعادل في وقت سابق اليوم مع بيلينينسيش 1-1.

ويتفوق لشبونة بذلك على بنفيكا الثالث بفارق الاهداف.

أما ماريتيمو فتوقف رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ13.

تقدم دييجو كابل للشبونة قبل أن يتعادل الزوار عبر روبن فيريرا، ثم أنهوا الشوط متقدمين بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها هيلدون.

وتعادل اسلام سليماني لأصحاب الأرض ثم انتزع الفوز أدريان سيلفا من ركلة جزاء أخرى مستغلا طرد جيجي لاعب ماريتيمو.

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