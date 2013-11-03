كسوف جزئي نادر للشمس غدا في ليبيا

كتب : أ ش أ الأحد 03-11-2013 00:13

قال مدير مكتب الفلك بمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الليبي "منصور أشقيفه" إن كسوفا جزئيا نادراً للشمس سيحدث بعد ظهر الغد وسيتمكن الليبيون من مشاهدته بالعين المجردة.

وأضاف "أشقيفه" في تصريح له اليوم، أن هذا الكسوف يسمى "بالهجين" أو "المختلط" نظراً لأنه يحدث بنوعين من الكسوف يبدأ بالحلقي ثم كلي ويعود بعدها حلقيا من جديد إلا أنه في ليبيا سيُرى جزئيا بحوالي 17%.

وحذر"أشقيفه" من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بالعين المجردة لما يسببه من تلف للعين، مؤكداً ضرورة استخدام فلاتر أو نظارات خاصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن آخر كسوف كلي حدث في ليبيا كان في التاسع والعشرين من مارس 2006 حيث وقع رصده بالجنوب بحضور مراكز ومؤسسات دولية متخصصة بعلوم الفضاء.