أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

كسوف جزئي نادر للشمس غدا في ليبيا

Google+ Print
كسوف جزئي نادر للشمس غدا في ليبيا كسوف جزئي نادر للشمس غدا في ليبيا

كتب : أ ش أ الأحد 03-11-2013 00:13

قال مدير مكتب الفلك بمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الليبي "منصور أشقيفه" إن كسوفا جزئيا نادراً للشمس سيحدث بعد ظهر الغد وسيتمكن الليبيون من مشاهدته بالعين المجردة.

وأضاف "أشقيفه" في تصريح له اليوم، أن هذا الكسوف يسمى "بالهجين" أو "المختلط" نظراً لأنه يحدث بنوعين من الكسوف يبدأ بالحلقي ثم كلي ويعود بعدها حلقيا من جديد إلا أنه في ليبيا سيُرى جزئيا بحوالي 17%.

وحذر"أشقيفه" من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بالعين المجردة لما يسببه من تلف للعين، مؤكداً ضرورة استخدام فلاتر أو نظارات خاصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن آخر كسوف كلي حدث في ليبيا كان في التاسع والعشرين من مارس 2006 حيث وقع رصده بالجنوب بحضور مراكز ومؤسسات دولية متخصصة بعلوم الفضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة