طيران الجزيرة الكويتية تتسلم "إيرباص إيه" وترفع أسطولها إلى 14 طائرة

أعلنت مجموعة "طيران الجزيرة" اليوم أنها تسلمت طائرة جديدة من نوع (إيرباص إيه 320) لتنضم إلى أسطول الشركة ليرتفع إلى 14 طائرة.

وقالت الشركة، إن الطائرة تعد الثانية من ثلاث طائرات تم تمويلها بصفقة قيمتها 90 مليون دولار أميركى، قام بترتيبها كل من بنك الكويت الوطنى وبنك (دب فى بى- إس إى) باعتبارهما الممولين الرئيسيين للصفقة فى يونيو الماضى، مضيفة أن طيران الجزيرة تسلمت سابقا الطائرة الأولى الممولة بهذه الصفقة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودى قوله، إن الطائرة الجديدة "تدخل مباشرة ضمن شبكة شركة طيران الجزيرة لتخدم بها عمليات نقل المسافرين"، مضيفا أنه "بهذه الطائرة الجديدة يبقى أسطول الشركة من الأحدث فى منطقة الشرق الأوسط وهو من العناصر الأساسية فى المنتج، الذى نقدمه لعملائنا".

وأضاف بودى أن "كل طائرة تدشنها المجموعة تمر بعملية تدقيق صارمة على مدى تسعة أشهر قبل تسلمها يقوم بها فريق طيران الجزيرة وشركاؤه، بالإضافة إلى المدقق المتخصص والمستقل الذى نقوم بتعيينه لمراقبة عملية البناء والتجهيز.