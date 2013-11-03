العشري مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بالرياض

باشر عبدالمحسن الحماد العشري مهام عمله الجديد مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وأعرب العشري عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور بدران العمر على هذه الثقة سائلاً من الله العلي القدير التوفيق والسداد كما اعرب ايضاً عن اعتزازه بثقة المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د.عبدالرحمن المعمر.

يذكر ان العشري يمتلك خبرة كبيرة في العمل بالقطاع الصحي تزيد على 24 عاماً, ويعد من الكوادر الوطنية المؤهلة حيث تدرج في العمل بمناصب قيادية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كان آخرها مديراً تنفيذياً للمراجعة الداخلية وتطوير الأداء التنظيمي, وساهم في العديد من البرامج والنشاطات الوطنية ابرزها تأسيس الجمعية السعودية لجودة الاداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية ورئاسة مجلس ادارتها وعقد مؤتمر علمي عن الأداء والتطوير الإستراتيجي الصحي.