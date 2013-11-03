أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العشري مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بالرياض

Google+ Print
العشري مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بالرياض العشري مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بالرياض

    باشر عبدالمحسن الحماد العشري مهام عمله الجديد مديراً تنفيذياً لتشغيل المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وأعرب العشري عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور بدران العمر على هذه الثقة سائلاً من الله العلي القدير التوفيق والسداد كما اعرب ايضاً عن اعتزازه بثقة المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د.عبدالرحمن المعمر.

يذكر ان العشري يمتلك خبرة كبيرة في العمل بالقطاع الصحي تزيد على 24 عاماً, ويعد من الكوادر الوطنية المؤهلة حيث تدرج في العمل بمناصب قيادية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كان آخرها مديراً تنفيذياً للمراجعة الداخلية وتطوير الأداء التنظيمي, وساهم في العديد من البرامج والنشاطات الوطنية ابرزها تأسيس الجمعية لجودة الاداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية ورئاسة مجلس ادارتها وعقد مؤتمر علمي عن الأداء والتطوير الإستراتيجي الصحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً