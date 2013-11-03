بعد 6 أشهرCatherine Zeta-Jones تعود لـDouglas

عاد الثنائي والزوجان الشهيران Catherine Zeta-Jones وزوجها النجم العالمي Michael Douglas إلى بعضهما البعض بعد انفصال دام 6 أشهر، أُثيرت فيه الشائعات حول انفصالهما بلا رجعة.

الزوجان احتفلا سوياً بعيد الهالوين مع أبنائهما بالقرب من شقتهما في نيويورك،حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أفادت مصادر أخرى أن Douglas قال لأصدقاء مقربين منه أنه يسعى للتصالح وتسوية الأمور مع زوجته، حيث لم يُعرف إلى الآن سبب انفصالهما.

وفى السياق ذاته، شوهد Douglas فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "Las Vegas" مرتدياً خاتم الزواج ولكنه كان وبمفرده دون زوجته.