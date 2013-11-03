تنس - نادال: مفتاح فوز فيرير كان السرعة

باريس، (إفي): أكد الإسباني رافايل نادال المصنف الأول عالميا أن مفتاح فوز مواطنه ديفيد فيرير عليه في نصف نهائي بطولة باريس للتنس كان "السرعة".

وقال نادال عقب المباراة "فيرير لعب أفضل مني اليوم، في هذا النوع من المباريات من يلعب أفضل يفوز وكل ما يتوجب عليّ فعله الآن هو تقديم التهنئة له".

وأضاف اللاعب "لقد كنت بطيئا ووصلت متأخرا للكرات، أمام لاعب سريع مثل ديفيد يضع المنافس تحت ضغط".

وأكمل نادال "الأمر الوحيد الواضح اليوم هو أنني لم ألعب بصورة جيدة بشكل كافي".

ومن المقرر أن يعود المصنف الأول عالميا لمواجهة فيرير الثلاثاء في بطولة الأساتذة الختامية بلندن.

وأردف اللاعب "إذا ما كنت أرغب في الفوز سيتوجب علي اللعب بصورة أفضل، وأن أكون أكثر عدائية وسرعة، المفتاح يكمن في التحرك بصورة جيدة".