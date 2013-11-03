أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس - نادال: مفتاح فوز فيرير كان السرعة

Google+ Print
تنس - نادال: مفتاح فوز فيرير كان السرعة تنس - نادال: مفتاح فوز فيرير كان السرعة

باريس، (إفي): أكد الإسباني رافايل نادال المصنف الأول عالميا أن مفتاح فوز مواطنه ديفيد فيرير عليه في نصف نهائي بطولة باريس للتنس كان "السرعة".

وقال نادال عقب المباراة "فيرير لعب أفضل مني اليوم، في هذا النوع من المباريات من يلعب أفضل يفوز وكل ما يتوجب عليّ فعله الآن هو تقديم التهنئة له".

وأضاف اللاعب "لقد كنت بطيئا ووصلت متأخرا للكرات، أمام لاعب سريع مثل ديفيد يضع المنافس تحت ضغط".

وأكمل نادال "الأمر الوحيد الواضح اليوم هو أنني لم ألعب بصورة جيدة بشكل كافي".

ومن المقرر أن يعود المصنف الأول عالميا لمواجهة فيرير الثلاثاء في بطولة الأساتذة الختامية بلندن.

وأردف اللاعب "إذا ما كنت أرغب في الفوز سيتوجب علي اللعب بصورة أفضل، وأن أكون أكثر عدائية وسرعة، المفتاح يكمن في التحرك بصورة جيدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع