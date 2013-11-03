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فيديو - شريف إكرامي يفسر سبب دخول هدف أورلاندو

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فيديو - شريف إكرامي يفسر سبب دخول هدف أورلاندو فيديو - شريف إكرامي يفسر سبب دخول هدف أورلاندو

فند شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ما حدث في اللقطة التي أنتجت هدف أورلاندو بايرتس في تعادله مع الشياطين الحمر ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت.

الأهلي تقدم بهدف محمد أبو تريكة، لكن في الدقيقة 94 خطف أورلاندو التعادل بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، لم تكن قوية لكنها سكنت شباك شريف إكرامي.

وفسر إكرامي ما حدث لـFilGoal.com "الكرة اصطدت بالأرض أمامي لذلك أصبحت أصعب في التعامل معها".

ونجح إكرامي خلال اللقاء في حرمان أورلاندو من هز شباك الأهلي، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد تصويبات كثيرة من الفريق الجنوب إفريقي.

ويستقبل الأهلي جولة الإياب على أرض المقاولون العرب في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

شاهد هدفي المباراة بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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