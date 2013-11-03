الأربعاء.. "الطاقات المتجددة" تنظم ندوة حول مشاريع الطاقة الشمسية

تنظم الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ندوة عامة تحت عنوان "مشاريع الطاقة الشمسية المصرية فى إطار الإستراتيجية الوطنية 2027"، بالتعاون مع بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب فى القاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 5 نوفمبر.

ويشارك المهندس صلاح أبو عوف مسئول إدارة الخلايا الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الندوة بعرض حول إستراتيجية الحكومة، لتحقيق 3500 ميجا وات بحلول عام 2027م، وما تحقق من مشاريع من جانب الحكومة وما هو قيد الإعداد لإعلانه قريبًا، مع الرد على تساؤلات الحضور حول مستقبل تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية محليًا، خصوصًا وهى الأكثر تكلفة مقارنة بمشاريع استغلال طاقات الرياح.

يذكر أن الملتقى يأتى بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ويسعى لكسب التزام صناع القرار والمجتمع المدنى بتبنى تطبيقات وسياسات واستراتيجيات وتنمية ثقافة وصناعة وتجارة الطاقة البديلة, والتعريف بالجوانب السياسية الاقتصادية لمشاريع الطاقات النظيفة، والمشاركة فى وضع إطار للعمل الوطنى للتنمية المستدامة وركيزته, ودعم تحول الطاقة نحو الطاقات الجديدة والمتجددة.