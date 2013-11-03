أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأربعاء.. "الطاقات المتجددة" تنظم ندوة حول مشاريع الطاقة الشمسية

Google+ Print
الأربعاء.. "الطاقات المتجددة" تنظم ندوة حول مشاريع الطاقة الشمسية الأربعاء.. "الطاقات المتجددة" تنظم ندوة حول مشاريع الطاقة الشمسية

تنظم الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ندوة عامة تحت عنوان "مشاريع الطاقة الشمسية المصرية فى إطار الإستراتيجية الوطنية 2027"، بالتعاون مع بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب فى القاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 5 نوفمبر.

ويشارك المهندس صلاح أبو عوف مسئول إدارة الخلايا الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الندوة بعرض حول إستراتيجية ، لتحقيق 3500 ميجا وات بحلول عام 2027م، وما تحقق من مشاريع من جانب الحكومة وما هو قيد الإعداد لإعلانه قريبًا، مع الرد على تساؤلات الحضور حول مستقبل تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية محليًا، خصوصًا وهى الأكثر تكلفة مقارنة بمشاريع استغلال طاقات الرياح.

يذكر أن الملتقى يأتى بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ويسعى لكسب التزام صناع القرار والمجتمع المدنى بتبنى تطبيقات وسياسات واستراتيجيات وتنمية ثقافة وصناعة وتجارة الطاقة البديلة, والتعريف بالجوانب السياسية الاقتصادية لمشاريع الطاقات النظيفة، والمشاركة فى وضع إطار للعمل الوطنى للتنمية المستدامة وركيزته, ودعم تحول الطاقة نحو الطاقات الجديدة والمتجددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة