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رئيس جامعة الأزهر الأسبق يهنئ المسلمين برأس السنة الهجرية الجديدة

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رئيس جامعة الأزهر الأسبق يهنئ المسلمين برأس السنة الهجرية الجديدة رئيس جامعة الأزهر الأسبق يهنئ المسلمين برأس السنة الهجرية الجديدة

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق, التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد, أثناء حضوره الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف مساء أمس السبت.

ووجه هاشم فى تصريح خاص لـــــــ"ليوم السابع" رسالة إلى أبناء الشعب المصرى, قال فيها: "يا أيها المسلمون، ويا أبناء ، وحدوا صفوفكم واجمعوها، وانبذوا الخلاف على دنيا زائلة، وأن يكفوا عن التظاهرات وعدم تشويه صورة الوطن الحبيب".

وأوضح هاشم أن مصر هى كنانة الله فى أرضه ومن أرادها بسوء "قسمه الله"، وشدد على أهمية درأ الفتنة ونبذ جميع الخلافات، عسى الله أن يفتح علينا بركات من السماء.
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مصر 365

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