16 مليون شخص فى العالم تعرضوا للسكتة الدماغية

سجل عدد الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة الدماغية فى العالم 9ر16 مليون شخص وفقا للتقارير التى نشرت مؤخرا فى مجلة لانست الطبية البريطانية، والتى تم أخذها من 119 دولة فى عام 2010.

وجاء فى التقرير أن عدد الوفيات بسبب السكتة الدماغية قدر بحوالى 9ر5 مليون حالة وفاة فى عام 2010 أى 10% من إجمالى الوفيات فى العالم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات تنخفض فى الدول الغنية والدول النامية، ولكن بالنسبة للجميع فإن تزايد حالات الوفاة بسبب السكتة الدماغية فى حالة زيادة منذ عام 1990، كما أن ثلثى الحالات الجديدة أى 62% تأتى عند الأشخاص الأقل من 75 عاما.