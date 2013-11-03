مساعد رئيس السودان: أذربيجان تسعى لإصدار قرار بإيقاف استفتاء"أبيى"

عاد إلى الخرطوم مساء اليوم وفد السودان بقيادة الدكتور نافع على نافع، مساعد رئيس جمهورية السودان بعد أن شارك فى المنتدى الإنسانى الثالث، الذى انعقد فى جمهورية أذربيجان.

وقال الدكتور نافع فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد، إن المنتدى يهدف إلى تطوير التعاون فى الأجندة الإنسانية المتعلقة بترقية حالة التعايش فى المجتمعات متعددة الثقافات والإثنيات والأبعاد الإنسانية للتنمية الاقتصادية وموضوعات الإعلام والعولمة والإبداع العلمى والتنمية المستدامة.

وأوضح نافع أن أذربيجان تدعم قضايا السودان، وهى التى قادت تحركا فى الأمم المتحدة لإصدار قرار إيقاف الاستفتاء فى أبيى من جانب واحد.

وأضاف أن وفد السودان شارك بفعالية وقدم أطروحات واستفاد كثيرا من المشاركة فى المنتدى.

وقال نافع إن الوفد التقى على هامش المنتدى بعدد من كبار المسئولين بجمهورية أذربيجان فى إطار السعى إلى تأسيس قاعدة قوية وجديدة للتعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية مع أذربيجان، مشيرا إلى أنهم أبدوا خلال اللقاءات رغبة السودان فى تطوير العلاقات الثنائية لاسيما فى مجال الاقتصاد التكاملى، الذى يعود بالنفع لكلا البلدين.

وأوضح الدكتور نافع أن الفترة القادمة ستشهد زيارات متبادلة بين مسئولى الدولتين لمزيد من التنسيق وبحث سبل تطوير التعاون المشترك،ـ مشيرا إلى فتح خطوط أخرى للتعاون بين حزب المؤتمر الوطنى والحزب الحاكم فى أذربيجان.