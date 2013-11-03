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بعثة الاتحاد الأوروبى تشيد بخفر السواحل الليبية

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بعثة الاتحاد الأوروبى تشيد بخفر السواحل الليبية بعثة الاتحاد الأوروبى تشيد بخفر السواحل الليبية

أشادت بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى إدارة الحدود الليبية، بجهود خفر سواحل البحرية الليبية فى إنقاذ 150 مهاجرا تقطعت بهم السبل على متن قارب مطاطى على بعد أكثر من 120 ميلا من الساحل الليبى.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى إدارة الحدود الليبية قد بدأت العمل بليبيا فى مايو 2013 بعد دعوة من الليبية.

وأوضحت البعثة فى بيانها اليوم، أن جهاز خفر السواحل الليبية البحرية أرسل اثنين من قواربه المطاطية لإنقاذ هؤلاء المهاجرين ونقل النساء والأطفال، الذين كانوا على متنه إلى إحدى السفن الليبية، وسحب القارب المعطوب والمهاجرين المتبقين والعودة بهم إلى الساحل.

وقد أثنى ديفيد أكويلينا، مدرب خفر السواحل البحرية الليبية ببعثة الاتحاد الأوروبى فى البيان، على الإجراءات التى اتخذها طاقم خفر السواحل البحرية الليبية وفريق الإنقاذ المصاحب له والذى عمل بقدراته المحدودة وأظهر شجاعة والتزاما لمخاطرته بحياته فى إنقاذ هؤلاء المهاجرين.

وتتركز مهمة البعثة فى تقديم النصح والتدريب والتوجيه لنظرائهم الليبيين لتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية والجوية فى ليبيا، ويخضع خفر السواحل البحرية الليبية حاليا لبرنامج تدريب أولى لمدة ثلاثة أسابيع تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى إدارة الحدود الليبية.
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مصر 365

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