أهمهم الجلاد وأديب ورمضان والحديدي.. إعلاميو "cbc" يتضامنون مع باسم يوسف

إعلاميو "cbc": أسباب وقف "البرنامج" ليست سياسية ولكننا نرفض منعه من حيث المبدأ

كتب : فاطمة النشابي السبت 02-11-2013 20:59

أعلن إعلاميو قناة "cbc"، تضامنهم مع الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، بعد وقف الحلقة الثانية له مساء الجمعة.

وقرأت الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة برنامجها "هنا العاصمة" البيان الذي جاء فيه: "نؤكد نحن إعلاميي قنوات "سي بي سي" أننا نتحفظ على قرار إيقاف عرض الحلقة الأخيرة من برنامج "البرنامج" لزميلنا باسم يوسف، وأننا مع علمنا بأن الأسباب التي دعت رئيس مجلس الإدارة لإيقافها لا علاقة لها بضغوط سياسية من أية جهة ولا برغبة في تقييد حرية عملنا كإعلاميين وصحفيين، إلا أننا نرفض قرار إيقاف الحلقة من حيث المبدأ، وقد قمنا بإبلاغ مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بذلك، مؤكدين أننا كإعلاميين متمسكون بالعمل في المناخ الذي مكننا من ممارسة دورنا بحرية وإدراك كامل لمسؤوليتنا الوطنية تجاه المجتمع والرأي العام دون منع أو تقييد، وهو ما وجدناه فعلا على شاشة "سي بي سي" منذ إطلاقها، وقد نقلنا موقفنا هذا بوضوح إلى مجلس الإدارة ولمسنا تفهما كاملا له".

وأضاف البيان: "نحن نؤكد تحفظنا على المنع كمبدأ.. نأمل أن يتم التوصل سريعا إلى اتفاق بين المحطة والشركة المنتجة للبرنامج حول نقاط الاختلاف الواردة في البيان الصادر أمس عن رئيس مجلس الإدارة.

وقد وقع على البيان كل من:

1- عماد الدين أديب

2- لميس الحديدي

3- خيري رمضان

4- مجدي الجلاد

5- دينا عبدالرحمن

6- أميرة بهي الدين

7- مفيدة شيحة

8- منى عبدالغني

9- محمد سعيد محفوظ

10- علي البهنساوي

11- محمد الجندي

12- ريهام إبراهيم

13- منى الشايب

14- إبراهيم فايق

15- محمد هاني (مدير قنوات سي بي سي)