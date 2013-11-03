بالصور.. التيار الشعبى يكرم حفظة القرآن فى الأقصر

نظم التيار الشعبى، أمس السبت، حفلا لتكريم الفائزين فى حفظ القرآن الكريم بقرية "الحبيل" التابعة لمركز الأقصر، وشهد الحفل حضورًا مكثفا من أهالى القرية، وسط حفاوة بالغة بعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، جمال العاصى، الذى حضر الحفل نيابة عن حمدين صباحى، مؤسس التيار، الذى حالت ظروف سفره إلى الإمارات دون حضور الحفل.

ووزع عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، 105 هدايا على الفائزين، فضلا عن 7 رحلات عمرة إلى الأراضى المقدسة، واستمع الحاضرون إلى كلمة للمرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار الشعبى، حمدين صباحى عبر الهاتف، وسط تصفيق حار من الأهالى.

وألقى العاصى، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالفائزين، مؤكدًا أن هذه الوجوه البريئة تبشر بما يحمله المستقبل من خير وتفاؤل لهذا الوطن، برغم الحالة الصعبة التى تمر بها البلاد.

يشار إلى أن الفائزين برحلات العمرة أهدوها إلى آبائهم رغبة منهم فى رد الجميل لهم على مساندتهم لهم حتى فازوا بالمسابقة، وقد حضر الحفل محمد مفتاح، مساعد محافظ الأقصر، وأيمن المعداوى، رئيس مدينة البياضية، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.