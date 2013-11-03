أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – قائمان ومهارة فائقة في ملخص فرص صلاح

Google+ Print
بالفيديو – قائمان ومهارة فائقة في ملخص فرص صلاح بالفيديو – قائمان ومهارة فائقة في ملخص فرص صلاح

سوء حظ لازم الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل أمام أرو في لقاء الجولة الـ14 من الدوري السويسري بارتطام تسديدتين منه في القائمين، وانفرد في واحدة ولكنها مرت بجوار القائم بجانب مهاراته الفائقة في المرور من المنافس.

ولعب صلاح المباراة أساسيا منذ بدايتها وحتى النهاية وشكل خطورة مستمرة إلا أنه لم يترجم تألقه بهدف أمام صاحب المركز قبل الأخير في جدول الدوري السويسري.

سدد صلاح مرتين الأولى بمرور ربع ساعة ارتطمت في القائم الأيمن، والثانية في الوقت بدل الضائع صدها الحارس وردت في القائم الأيسر.

وصنع صلاح في كرة ثنائية رائع مع ستريلير انفرد الدولي المصري وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

وأظهر صلاح مهارة فائقة في المرور من مدافع بازل بتمرير الكرة بين قدميه أثناء ركضه بجانبه، هذا في ملخص لمسات اللاعب.

ويقدم FilGoal.com تسجيل لملخص لمسات وفرص صلاح أمام أرو .. أضغط لمشاهدته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”