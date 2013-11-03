بالفيديو – قائمان ومهارة فائقة في ملخص فرص صلاح

سوء حظ لازم الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل أمام أرو في لقاء الجولة الـ14 من الدوري السويسري بارتطام تسديدتين منه في القائمين، وانفرد في واحدة ولكنها مرت بجوار القائم بجانب مهاراته الفائقة في المرور من المنافس.

ولعب صلاح المباراة أساسيا منذ بدايتها وحتى النهاية وشكل خطورة مستمرة إلا أنه لم يترجم تألقه بهدف أمام صاحب المركز قبل الأخير في جدول الدوري السويسري.

سدد صلاح مرتين الأولى بمرور ربع ساعة ارتطمت في القائم الأيمن، والثانية في الوقت بدل الضائع صدها الحارس وردت في القائم الأيسر.

وصنع صلاح في كرة ثنائية رائع مع ستريلير انفرد الدولي المصري وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

وأظهر صلاح مهارة فائقة في المرور من مدافع بازل بتمرير الكرة بين قدميه أثناء ركضه بجانبه، هذا في ملخص لمسات اللاعب.

ويقدم FilGoal.com تسجيل لملخص لمسات وفرص صلاح أمام أرو .. أضغط لمشاهدته