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يوسف: هدف عبد الظاهر سليم تماما.. لكني أستبعد تحيز حيمودي

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يوسف: هدف عبد الظاهر سليم تماما.. لكني أستبعد تحيز حيمودي يوسف: هدف عبد الظاهر سليم تماما.. لكني أستبعد تحيز حيمودي

انتقد محمد يوسف المدير الفني للأهلي إلغاء حكم المباراة جمال حيمودي لهدف يراه مدرب الفريق الأحمر سليم تماما.

يوسف يتحدث عن هدف أحمد عبد الظاهر في مباراة أورلاندو بايرتس والأهلي ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد أبو تريكة مرر كرة ذكية إلى عبد الظاهر الذي كان منفردا تماما بمرمى أورلاندو، ووضعها المهاجم فارع الطول في الشباك، فقط ليجد الحكم يطلق صافرته معلنا إلغاء الهدف.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عن اللقطة: "لا شك في أن الهدف سليم بنسبة 100% ولا أفهم سببا واحدا لقرار الحكم".

سأل أحد الصحفيين عما إذا كان يوسف يتهم حيمودي بالتحيز ضد الأهلي، فرد المدرب مباشرة "بالطبع لا".

وأوضح "حيمودي من أكبر حكام القارة، والجزائر دولة شقيقة لنا.. لكن هذا لا يمنع أن الهدف صحيح".

ويستقبل الأهلي جولة الإياب على ملعب المقاولون العرب في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

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