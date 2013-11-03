الألمانية: الأمن المصرى يعتقل ضابطا من كتائب القسام تسلل من الأنفاق

اعتقل الجيش المصرى ضابطا من حركة حماس ينتمى لكتائب القسام الجناح المسلح فى حركة حماس بقطاع غزة يدعى عارف غانم، وذلك بعد تسلله إلى مصر فى منطقة صلاح الدين من أحد الأنفاق على الشريط الحدودى مع قطاع غزة.

وصرح مصدر أمنى مصرى مسؤل لــ ( د. ب.أ) بأن الجيش تمكن من اعتقال احد ضباط كتائب القسام من حركة حماس بقطاع غزة مساء أمس الجمعة، وذلك عقب تسلله الى مصر فى منطقة صلاح الدين برفح، حيث تم القبض عليه وفى حوزته سلاحا آليا وسلاح قناصة وطلقات نارية وجهاز لاب توب وقد تم تحويله إلى التحقيق فى أحد مقرات الأجهزة السيادية بالعريش.