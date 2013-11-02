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"الطب الشرعى": تسليم تقرير "رابعة والنهضة" النهائى الخميس المقبل

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"الطب الشرعى": تسليم تقرير "رابعة والنهضة" النهائى الخميس المقبل "الطب الشرعى": تسليم تقرير "رابعة والنهضة" النهائى الخميس المقبل

أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أنه سيتم تسليم التقرير النهائى لأحداث فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة الخميس القادم إلى النيابة العامة، وذلك فى حالة عدم حدوث أحداث جديدة خلال الأسبوع الجارى.
> وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن بذل جهودهم بكامل قوتهم للانتهاء من تسليم جميع تقارير الأحداث الماضية بداية من أحداث فض الاعتصام، حتى أحداث الدقى والأزبكية.

يذكر أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى الاثنين المقبل وسط دعوات للإخوان للتظاهر وتحفز واستعدادات لدى لتأمين ستجرى المحاكمة ومواجهة أى شغب أو عنف.

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